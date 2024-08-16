В Молдове приостановили деятельность пророссийской партии

Суд молдавского города Бельцы постановил ограничить на три месяца деятельность пророссийской партии «Шанс», связанной с осужденным в Молдове беглым олигархом Иланом Шором, сообщает молдавская служба «Радио Свобода».

Решение суд вынес через три месяца после того, как Министерство юстиции Молдовы подало иск против партии «Шанс» с требованием ограничить ее деятельность на шесть месяцев из-за нарушений в финансовых документах, выявленных Центральной избирательной комиссией.

Суд Бельцев частично удовлетворил требование министра и ограничил деятельность партии только на три месяца – до середины ноября. Это означает, что деятельность «Шанса» будет ограничена во время президентских выборов в Молдове 20 октября. Ограничения предусматривают, что пророссийской партии запрещено пользоваться банковскими счетами и организовывать публичные мероприятия.

«Шанс» возник после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным другой политический проект Шора – одноименную политическую партию – и запретил ее деятельность из-за связей с Россией.