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Пожары бушуют в Турции. Жителей Измира призывают покинуть дома

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17:44 762

Природный пожар, возникший в четверг в районе Каршияка вблизи турецкого города Измир на побережье Эгейского моря, достиг жилых районов на его окраине. Клубы густого дыма появились в четырехмиллионном городе, сообщает телеканал TRT Haber.

По данным телекомпании, власти муниципалитета Байраклы Измира призвали местных жителей срочно покинуть жилые дома.

Пожар распространяется под воздействием сильного ветра. Для его тушения привлечены два самолета, пять вертолетов, большое количество наземной техники, сообщают местные власти.

На западе и северо-западе Турции в течение суток возникло несколько крупных природных пожаров. Минсельхоз республики распространил предупреждение о возможных лесных пожарах во всем районе Эгейского моря, а также частично в районах Средиземного, Мраморного морей и в центральной Турции. Местных жителей призвали не разводить открытый огонь в течение 10 дней в связи с 40-градусной жарой, что может привести к природным пожарам.

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