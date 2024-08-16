Пожары бушуют в Турции. Жителей Измира призывают покинуть дома

Природный пожар, возникший в четверг в районе Каршияка вблизи турецкого города Измир на побережье Эгейского моря, достиг жилых районов на его окраине. Клубы густого дыма появились в четырехмиллионном городе , сообщает телеканал TRT Haber.

Пожар распространяется под воздействием сильного ветра. Для его тушения привлечены два самолета, пять вертолетов, большое количество наземной техники, сообщают местные власти.

На западе и северо-западе Турции в течение суток возникло несколько крупных природных пожаров. Минсельхоз республики распространил предупреждение о возможных лесных пожарах во всем районе Эгейского моря, а также частично в районах Средиземного, Мраморного морей и в центральной Турции. Местных жителей призвали не разводить открытый огонь в течение 10 дней в связи с 40-градусной жарой, что может привести к природным пожарам.