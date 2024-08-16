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Мурсал Ибрагимов и Сахиль Бабаев осмотрели Центр медицинской оценки призывников

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18:12 211

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и руководитель Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов посетили Центр медицинской оценки, где проводится заключительное медицинское обследование для призывников на действительную военную службу.

Центр медицинской оценки Государственного агентства медицинской-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве оснащен современным медицинским оборудованием для проведения осмотров призывников.

С.Бабаев и М.Ибрагимов ознакомились с условиями, созданными в Центре, и процессом осмотра призывников.

Отмечено, что после утверждения заключения Центральной военно-врачебной комиссии по призывнику для проведения заключительного медицинского обследования направляется запрос в подсистему «Медицинская сертификация» министерства. На основании этого запроса призывники проходят очное обследование в Центре в назначенное время.

Напоминаем, что на основании указа президента Ильхама Алиева с 1 июля этого года Министерство труда и социальной защиты населения проводит заключительное медицинское обследование граждан, призываемых на срочную действительную военную службу. До указанного периода путем совершенствования соответствующего законодательства Кабинет министров утвердил порядок проведения заключительного медицинского обследования.

Создана подсистема «Медицинская сертификация», обеспечивающая интеграцию с информационными базами данных Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Управления медицинских территориальных единиц, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и других соответствующих структур.

Отмечается, что заключительные медобследования проводятся в условиях прозрачности, оперативности и объективности в сотрудничестве с соответствующими структурами, в том числе с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

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