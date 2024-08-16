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Украинские войска попытались прорваться в Белгород
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Украинские войска попытались прорваться в Белгород

США о том, почему нельзя бить по России

18:15 438

До сих пор Россия не ответила ни на одно так называемое пересечение красных линий. Однако это не означает, что она не ответит в будущем. Об этом сообщает заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Корреспондент «Голоса Америки» спросил Сингх, почему США до сих пор считают, что дальнобойные удары вглубь России приведут к эскалации, при том, что сейчас ни одно пересечение силами ВСУ красных линий, которые устанавливала РФ, не привело к ответу.

Заместитель спикера Пентагона объяснила, что этот разговор можно продолжать долго, но отметила, что нет гарантий, что РФ не ответит в будущем.

«То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не может или не ответит в будущем», - пояснила она.

В то же время Сингх подчеркнула, что оружие и средства для обороны предоставляют Украине не только США, а коалиция партнеров.

«Те средства, которые мы им предоставляем. Вы должны помнить, это не только США. Это коалиция стран, которые объединяются через формат «Рамштайн» и предоставляют оружие и средства для поддержки Украины. Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффектными на поле боя, - это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет, нанося дальние глубокие удары внутри России. И конечно мы обеспокоены эскалацией», - отметила она.

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