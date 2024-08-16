Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом

Индийские СМИ пишут, что 27-летний гражданин Непала, Ганшйам Кхадка, был задержан 13 августа в аэропорту Дели, когда пытался вылететь в Баку с таким паспортом. Выяснилось, что поддельный паспорт ему продал индийский агент, представившийся как «Виджай». Сотрудники миграционной службы с подозрением отнеслись к «гражданину Индии», говорившему с непальским акцентом и решили тщательно проверить его паспорт.

Во время допроса непалец сообщил, что в мае этого года он связался по интернету с неким Виджаем, который сказал, что может помочь ему получить индийский паспорт для работы за границей в Азербайджане. Мужчину такое предложение заинтересовало: он приехал в Дели и получил документ.

Выяснилось, что непалец «протестировал» фальшивый паспорт, совершив поездки в Кувейт и Гонконг в июне и августе. Воодушевись таким успехом, он решил полететь на заработки в Азербайджан. Однако попытка гражданина Непала попасть в Баку через Дубай привела к его аресту.

Сейчас полиция пытается установить, сколько еще людей воспользовались услугами сети по изготовлению поддельных паспортов.

Индийские СМИ сообщают, что подобные фальшивые документы продаются гражданам не только Непала, но и Бангладеш. На днях один из них был задержан в международном аэропорту Мумбаи. Выяснилось, что ранее он уже путешествовал в Саудовскую Аравию с поддельным паспортом.

Напомним, что за последние годы резко возросло число индийских граждан, приезжающих в Азербайджан как туристы или на заработки. Среди них есть и криминальные элементы: недавно мы писали об аресте в Азербайджане и экстрадиции в Индию гангстера по имени Сачин Бишной.