Кто-то пытается отравить немецких военных

В Германии в третий раз возникли подозрения о возможном биологическом или химическом загрязнении воды, поставляемой на базу Бундесвера. В этот раз в городе Мехерних. Об этом сообщает DW.

Подозрения по заражению воды возникли после обнаружения срезанного ограждения возле одного из городских резервуаров для питьевой воды. Военная база Бундесвера, расположенная в этом городе, получает воду из этого резервуара.

Однако после проведенных исследований местные власти сообщили, что угроза не подтвердилась. Жителям Мехерниха рекомендовали кипятить воду, а проверки продолжаются.

Этот случай подозрения на диверсию с водой для военных стал уже третьим за последнюю неделю.

На этой неделе казармы Бундесвера в Кёльне были закрыты для посещения. Водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена. В ограждении обнаружили дыру, из чего следствие пришло к выводу, что на территорию части могли попасть неизвестные. Полиция проводит расследование по подозрению в незаконном проникновении на территорию объекта.