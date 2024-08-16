USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

AQTA предупредило руководителей предприятий общепита

фото
18:30 710

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) предупредило руководителей предприятий общественного питания.

В последнее время участились случаи отравлений, возникающих при употреблении продуктов питания, приготовленных в домашних условиях и потребляемых на массовых мероприятиях (праздниках и траурных церемониях) в учреждениях общественного питания.

В ходе проведенных AQTA проверок было выявлено, что на ряде мероприятий, организованных в общественных местах, имели место нарушения требований безопасности пищевой продукции. Также установлено, что владельцы этих заведений ежедневно сдают их в аренду организаторам мероприятий. Такие действия не освобождают руководителей общественных учреждений от ответственности за произошедшие инциденты, уточнили в агентстве.

В некоторых случаях пища, подаваемая в арендованных заведениях общественного питания, готовится организаторами мероприятий в домашних условиях без соблюдения гигиенических норм, а затем доставляется в заведения без соблюдения температурного режима и санитарно-гигиенических правил транспортировки и подается гостям. Это создает предпосылки для массовых пищевых отравлений.

Во многих случаях различные домашние соления, холодные закуски, салаты и прохладительные напитки, приготовленные в домашних условиях, подаются потребителям вместе с другими продуктами высокого риска без наличия соответствующих документов о безопасности.

Поэтому, наряду с уважением к нашим национальным традициям и особой внимательностью, необходимо учитывать жизнь и здоровье людей, приходящих на такие мероприятия, и соблюдать требования и правила, предусмотренные действующим законодательством в этой сфере.

Агентство еще раз предупреждает руководителей предприятий общественного питания и призывает их воздерживаться от подобной незаконной деятельности. Подчеркивается, что продукты питания, подаваемые на таких массовых мероприятиях, должны быть обязательно приготовлены в соответствии с нормами и требованиями, действующими в учреждениях общественного питания.

В случае выявления фактов незаконной деятельности будут приняты строгие меры в соответствии с требованиями законодательства в отношении таких учреждений общественного питания.

Во Франции самолет упал в воду
Во Франции самолет упал в воду ВИДЕО
20:13 751
Новые факты хищений в Минобороны
Новые факты хищений в Минобороны
19:52 1341
Офис Зеленского о наступлении украинской армии
Офис Зеленского о наступлении украинской армии в прямом эфире haqqin.az, анонс
12:40 5877
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
18:14 1641
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан новость дополнена 16:09
16:09 9526
Катар предупреждает Иран
Катар предупреждает Иран
16:40 4496
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 3985
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 14118
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 10086
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 2654
Cырский отчитался Зеленскому о новых успехах в Курске
Cырский отчитался Зеленскому о новых успехах в Курске видео; обновлено 20:31; фото
20:31 27631

ЭТО ВАЖНО

Во Франции самолет упал в воду
Во Франции самолет упал в воду ВИДЕО
20:13 751
Новые факты хищений в Минобороны
Новые факты хищений в Минобороны
19:52 1341
Офис Зеленского о наступлении украинской армии
Офис Зеленского о наступлении украинской армии в прямом эфире haqqin.az, анонс
12:40 5877
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
18:14 1641
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан новость дополнена 16:09
16:09 9526
Катар предупреждает Иран
Катар предупреждает Иран
16:40 4496
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 3985
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 14118
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 10086
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 2654
Cырский отчитался Зеленскому о новых успехах в Курске
Cырский отчитался Зеленскому о новых успехах в Курске видео; обновлено 20:31; фото
20:31 27631
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться