AQTA предупредило руководителей предприятий общепита

В последнее время участились случаи отравлений, возникающих при употреблении продуктов питания, приготовленных в домашних условиях и потребляемых на массовых мероприятиях (праздниках и траурных церемониях) в учреждениях общественного питания.

В ходе проведенных AQTA проверок было выявлено, что на ряде мероприятий, организованных в общественных местах, имели место нарушения требований безопасности пищевой продукции. Также установлено, что владельцы этих заведений ежедневно сдают их в аренду организаторам мероприятий. Такие действия не освобождают руководителей общественных учреждений от ответственности за произошедшие инциденты, уточнили в агентстве.

В некоторых случаях пища, подаваемая в арендованных заведениях общественного питания, готовится организаторами мероприятий в домашних условиях без соблюдения гигиенических норм, а затем доставляется в заведения без соблюдения температурного режима и санитарно-гигиенических правил транспортировки и подается гостям. Это создает предпосылки для массовых пищевых отравлений.

Во многих случаях различные домашние соления, холодные закуски, салаты и прохладительные напитки, приготовленные в домашних условиях, подаются потребителям вместе с другими продуктами высокого риска без наличия соответствующих документов о безопасности.

Поэтому, наряду с уважением к нашим национальным традициям и особой внимательностью, необходимо учитывать жизнь и здоровье людей, приходящих на такие мероприятия, и соблюдать требования и правила, предусмотренные действующим законодательством в этой сфере.

Агентство еще раз предупреждает руководителей предприятий общественного питания и призывает их воздерживаться от подобной незаконной деятельности. Подчеркивается, что продукты питания, подаваемые на таких массовых мероприятиях, должны быть обязательно приготовлены в соответствии с нормами и требованиями, действующими в учреждениях общественного питания.

В случае выявления фактов незаконной деятельности будут приняты строгие меры в соответствии с требованиями законодательства в отношении таких учреждений общественного питания.