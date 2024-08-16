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Украинские войска попытались прорваться в Белгород
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Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Все больше стран разрешают Украине использовать свое оружие в России

18:53 913

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что не располагает информацией об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области, но отметила, что именно Киев определяет, как использовать переданное оружие. Об этом Роблес заявила во время визита в штаб НАТО в Валенсии 16 августа.

На вопрос, знает ли она об использовании испанского оружия украинскими военными в Курске, глава Минобороны Испании отметила, что не имеет такой информации.

«Это война, и поэтому Украина будет использовать то оборудование, которое считает необходимым, в любой момент», – добавила она.

Роблес одновременно подчеркнула, что оружие, которое Испания предоставила Украине, является «оборонительным оружием для обороны».

Министр также заверила, что Испания будет продолжать поддерживать Украину «этим оборонным оборудованием, которое является очень важным", а Украина "всегда будет иметь поддержку Испании, как и других стран Североатлантического альянса».

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