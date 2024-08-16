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США сближают Израиль и ХАМАС

19:07 480

Вашингтон при поддержке Каира и Дохи представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС новое предложение по прекращению огня, которое направлено на сокращение разногласий между сторонами. Об этом говорится в совместном заявлении США, Египта и Катара. Заявление опубликовала канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Состоявшиеся в Дохе переговоры о режиме прекращения огня в секторе Газа были конструктивными и прошли в позитивной атмосфере, следует из заявления.

«США при поддержке Катара и Египта представили обеим сторонам предложение, сокращающее пробелы и основанное на принципах, которые определил президент Джо Байден 31 мая, и резолюции 2735 Совета Безопасности ООН», – говорится в заявлении.

Также указывается, что высокопоставленные представители правительств Египта, Соединенных Штатов и Катара до конца следующей недели проведут встречу в Каире, чтобы попробовать достичь соглашения в соответствии с предлагаемыми условиями.

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