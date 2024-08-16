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Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Украина еще может победить

The Telegraph
19:36 1443

Украина может победить, Россия находится в критической точке истощенияпишет The Telegraph.

Украина провела наступление на Курскую область, что стало неожиданностью как для России, так и для международных партнеров Украины. За неделю Украина достигла того, чего РФ достигла за шесть месяцев, продемонстрировав разницу между качеством и количеством. Вторжение под Курском поможет изменить ход войны, пишет издание.

Есть и другие положительные признаки, отмечает автор: санкции ограничили доступ Москвы к компонентам, необходимым для войны. Кроме того, по словам главы Центробанка РФ, резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны, экономика находится в состоянии «перегрева». Способность России наращивать выпуск оборонной промышленности уже достигла пика и находится на максимальных мощностях. Она испытывает рекордную нехватку рабочей силы в 4,8 млн человек.

В то же время Украина поддерживается сильнейшими экономиками мира - 56 демократий из Америки, Азии и Европы предоставляют Украине финансовую поддержку. Что еще важнее, после войны Украина в конечном итоге станет членом ЕС и НАТО. В отличие от России, ее дальнейшая поддержка и восстановление гарантированы.

«При поддержке Запада Украина постепенно побеждает Россию. Украина использует технологические инновации, чтобы противостоять количественным преимуществам России: живой силе, артиллерии, боевым танкам. Приток западных боеприпасов растет. Производство оборонной промышленности Украины, США и Европы расширяется. Запад медленно снимает ограничения на использование Украиной оружия западного производства», - говорится в материале.

Автор указывает, что часть экспертов полагают, что Россия достигнет «критической точки истощения» уже в 2025 году.

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