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Новые факты хищений в Минобороны

Отдел информации
19:52 1353

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу бывшего начальника управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы Военно-воздушных сил полковника Джалала Казымова, начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы Военно-морских сил Вюсала Ализаде, обвиняемых в хищении государственных средств.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева были исследованы документы, содержащиеся в уголовном деле.

В ходе заседания были исследованы в общей сложности 77 томов документов, большинство из которых составляют бухгалтерские и финансовые акты.

В документах отмечено, что в управлении делами секретариата Министерства обороны было произведено необоснованных выплат на общую сумму 16 миллионов 84 тысячи 837 манатов.

Судебный процесс продолжится 23 августа.

Следует отметить, что факт хищения 143 миллионов в министерстве был выявлен Службой государственной безопасности (СГБ). К уголовной ответственности по делу привлечен ряд офицеров оборонного ведомства.

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