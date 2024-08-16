Лукашенко помиловал политзеков

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

По предоставленной информации в числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из которых имеют серьезные заболевания. Также есть лица пенсионного возраста.

Сообщается, что все помилованные признали вину, раскаялись в содеянном и взяли обязательство следовать закону. Контроль за исполнением данных обязательств обеспечит МВД Беларуси.