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Лукашенко помиловал политзеков

20:01 671

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

По предоставленной информации в числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из которых имеют серьезные заболевания. Также есть лица пенсионного возраста.

Сообщается, что все помилованные признали вину, раскаялись в содеянном и взяли обязательство следовать закону. Контроль за исполнением данных обязательств обеспечит МВД Беларуси.

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