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Во Франции самолет упал в воду

ВИДЕО
20:13 764

Во Франции во время полета в рамках авиашоу разбился патрульный самолет, инцидент произошел в коммуне Ле-Лаванду на юге страны. Об этом сообщает издание BFMTV.

По предварительным данным самолет упал в воду. Сообщается, что в настоящий момент проводится поисково-спасательная операция.

Отмечается, что речь идет о самолете Fouga Magister. Это двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет, спроектированный во Франции, основным назначением которого является летная подготовка пилотов военно-воздушных сил. Уточняется, что он принадлежал аэроклубу, а не пилотажной группе Patrouille de France.

14 августа авария с участием двух военных самолетов произошла в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Инцидент произошел на авиабазе Сент-Дизье во время тренировочного полета. Всего в учениях участвовали три летчика. Пилоту одного из разбившихся самолетов удалось катапультироваться.

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