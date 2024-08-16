Пентагон на связи с Израилем

Министр обороны Йоав Галант поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба министра.

Галант «отметил важность продолжающихся дискуссий по достижению соглашения об освобождении заложников, подчеркнув, что соглашение является как моральным, так и стратегическим императивом», - говорится в израильском отчете.

Галант и Остин также обсудили текущую координацию действий против потенциальных атак на Израиль со стороны Ирана и его посредников. Галант поблагодарил США за массовое развертывание сил, которые помогут предотвратить такую атаку.