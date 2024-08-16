Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву…

На фоне длительного периода напряженности, а то и открытой конфронтации в армяно-российских отношениях, Ереван принял решение сменить посла в Москве. Как сообщается, новым послом Республики Армения в Российской Федерации назначен Гурген Арсенян, депутат от правящей партии «Гражданский договор». По данным армянских СМИ, его документы уже направили в российскую столицу на утверждение. Сообщается также, что утечка этой информации в СМИ вызвала недовольство в МИД России. Как известно, обнародование имени будущего посла до получения агремана, то есть согласия принимающей стороны, считается нарушением дипломатической этики.

Тем временем стало известно, что несколько дней назад Арсенян сдал свой мандат депутата парламента Армении и готовится вскоре вылететь в Москву. Сегодня вопрос о том, приведет ли назначение нового посла к снижению напряженности между Москвой и Ереваном, оживленно обсуждается в армянских политических кругах. Многие считают, что премьер-министр Никол Пашинян, направляя в Москву близкого ему человека, надеется таким образом улучшить отношения с Кремлем. Но поскольку причины напряженности в армяно-российских отношениях слишком глубоки, да и к тому же связаны с текущими геополитическими конфликтами в регионе, остается неясным, сможет ли новый посол справиться с этой задачей. Сам Арсенян отказался говорить о своей роли в армяно-российских отношениях. «На данный момент у меня нет комментариев», — заявил он журналистам.

Отметим в этой связи, что до известия о назначении послом Гурген Арсенян, как, впрочем, и другие представители правящей партии, особо не стеснял себя в выражениях по адресу Кремля. «Для нас очевиден тот факт, что руководство Российской Федерации или некоторые руководящие круги осуществляют срыв или торпедирование процесса укрепления систем безопасности Армении», - сказал Арсенян в одном из интервью. Напомним, что до недавнего времени пост посла Армении в Москве занимал генерал Вагаршак Арутюнян, отозванный из запаса и назначенный министром обороны Армении в ноябре 2020 года. Тогда Никол Пашинян надеялся, что Арутюняну удастся обеспечить российскую военно-техническую поддержку для восстановления армии Армении, разгромленной в 44-дневной войне. Как и другие представители армянской военной элиты 90-х годов Вагаршак Арутюнян считался «человеком Москвы», что в итоге и сыграло ключевую роль в его назначении на пост министра обороны.

Однако ситуация пошла не по плану, и Россия отказалась повторно вооружать Армению, после чего официальный Ереван, отвернувшись от Москвы, начал поиск новых военных партнеров на Западе и даже в далекой Индии. Арутюнян же пробыл в кресле министра обороны только девять месяцев, после чего в январе 2022 года был направлен послом в Москву. Примерно с этого времени начал повышаться градус напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном. То ли изначально так и было задумано, то ли, как это часто бывает в дипломатии, что-то не сложилось, но, находясь в Москве, Вагаршак Арутюнян даже с репутацией «человека Кремля» не смог ничего сделать даже для косметического улучшения отношений с руководством России. И вот теперь эта крайне непростая задача возложена на одного из сподвижников премьер-министра Пашиняна, вообще не имеющего опыта дипломатической работы. Гурген Арсенян, ранее депутат от партии «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна, вошел в команду Пашиняна после 44-дневной войны и получил пост заместителя председателя правящей партии «Гражданский договор».

До прошлого года Арсенян совмещал политическую деятельность с бизнесом, владея акциями восьми российских компаний. Сын Арсеняна также занимается бизнесом и владеет несколькими компаниями в США и Чехии. Депутат от оппозиции Артур Хачатрян утверждает, что назначение нового посла в России из числа приближенных премьер-министра Армении, безусловно, «вызывает интерес». Он уверен, что Пашинян отправляет своего соратника в Москву с намерением урегулировать отношения. «Думаю, этим он (Пашинян) пытается послать некий сигнал о том, что готов возобновить отношения с Россией, - сказал Артур Хачатрян. – Тем более, что за несколько дней до этого назначения Армения взяла в долг у стабилизационного фонда Евразийского банка развития 300 миллионов долларов. Ни для кого не секрет, что основным акционером этого банка является Россия».