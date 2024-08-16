Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра

«Наше сотрудничество с Академией IJF было крепким и взаимовыгодным с самого начала, - заявил исполнительный вице-президент. - На сегодняшний день программу Академии успешно прошли 130 тренеров. Образование всегда было ключевой частью миссии нашей Федерации, и мы продолжим работу в этом направлении. То, что нас выбрали в качестве регионального центра Академии Международной федерации дзюдо, подтверждает тот факт, что Федерация дзюдо Азербайджана играет ведущую роль в развитии дзюдо в регионе. Этот успех позволит предложить спортсменам и тренерам нашей страны самые высокие возможности для тренировок на международном уровне».

В своем выступлении Рашад Расуллу выразил большое удовлетворение тем, что Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального центра:

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководитель Академии IJF Энвик Галеа, исполнительный вице-президент ACF Рашад Расуллу, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, представители Национального олимпийского комитета, эксперты и другие официальные лица.

В завершение своего выступления Рашад Расуллу выразил благодарность руководству страны, Министерству молодежи и спорта, Международной федерации дзюдо за поддержку, оказываемую развитию дзюдо в Азербайджане.

Глава Академии Энвик Галеа высоко оценил достижения Федерации дзюдо Азербайджана:

«Я поздравляю Федерацию дзюдо Азербайджана с двумя золотыми медалями, завоеванными на Олимпийских играх в Париже. Наше сотрудничество с ACF весьма успешное. Президент IJF Мариус Визер рад предоставить региональный статус Федерации дзюдо Азербайджана. В настоящее время таким престижным статусом обладают только две федерации – Турции и Грузии. Эти достижения стали возможными благодаря поддержке государства, Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и работе сильной команды».

Галеа также сообщил участникам мероприятия, что призер Олимпийских игр Рустам Оруджев присоединился к Академии в качестве эксперта.