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Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра

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Отдел спорта
20:59 869

16 августа Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) получила статус регионального центра Академии Международной федерации дзюдо (IJF).

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководитель Академии IJF Энвик Галеа, исполнительный вице-президент ACF Рашад Расуллу, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, представители Национального олимпийского комитета, эксперты и другие официальные лица.

В своем выступлении Рашад Расуллу выразил большое удовлетворение тем, что Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального центра:

«Наше сотрудничество с Академией IJF было крепким и взаимовыгодным с самого начала, - заявил исполнительный вице-президент. - На сегодняшний день программу Академии успешно прошли 130 тренеров. Образование всегда было ключевой частью миссии нашей Федерации, и мы продолжим работу в этом направлении. То, что нас выбрали в качестве регионального центра Академии Международной федерации дзюдо, подтверждает тот факт, что Федерация дзюдо Азербайджана играет ведущую роль в развитии дзюдо в регионе. Этот успех позволит предложить спортсменам и тренерам нашей страны самые высокие возможности для тренировок на международном уровне».

В завершение своего выступления Рашад Расуллу выразил благодарность руководству страны, Министерству молодежи и спорта, Международной федерации дзюдо за поддержку, оказываемую развитию дзюдо в Азербайджане.

Глава Академии Энвик Галеа высоко оценил достижения Федерации дзюдо Азербайджана:

«Я поздравляю Федерацию дзюдо Азербайджана с двумя золотыми медалями, завоеванными на Олимпийских играх в Париже. Наше сотрудничество с ACF весьма успешное. Президент IJF Мариус Визер рад предоставить региональный статус Федерации дзюдо Азербайджана. В настоящее время таким престижным статусом обладают только две федерации – Турции и Грузии. Эти достижения стали возможными благодаря поддержке государства, Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и работе сильной команды».

Галеа также сообщил участникам мероприятия, что призер Олимпийских игр Рустам Оруджев присоединился к Академии в качестве эксперта.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил Федерацию по случаю высоких достижений на Олимпийских играх. Фарид Гаибов подчеркнул, что поддержка президента Ильхама Алиева сыграла важную роль в развитии дзюдо в Азербайджане. Он отметил важность деятельности Академии.

Мероприятие завершилось вручением сертификатов 50 тренерам, прошедшим обучение в Академии. На данный момент в образовательных программах Академии приняли участие 187 тренеров, 130 из них уже получили тренерский диплом.

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