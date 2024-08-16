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Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения

21:06 2745

Ученые предостерегают, что Стамбул может пострадать от новых землетрясений. На этом фоне крупные стамбульские банки продумывают «План Б» на случай форс-мажоров.

После прошлогодних разрушений на юго-востоке Турции, руководители крупных банков разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Например, создают дополнительные офисы в Анкаре, чтобы обеспечить непрерывность работы в случае стихийного бедствия.

Руководство Denizbank в Стамбуле попросило каждое подразделение направить сотрудников в Анкару. Цель состоит в том, чтобы «обеспечить бесперебойную работу наших банковских услуг после возможного землетрясения, которое может затронуть Стамбул», — заявил банк в ответ на вопросы. Многие другие банки Стамбула последовали этому примеру.

Учёные, основываясь на серии расчетов с опорой на исторические прецеденты, ожидают, что в какой-то момент в районе Стамбула может произойти землетрясение магнитудой 7,33.

Страховщики оценивают ущерб от вероятного землетрясения для экономики страны в $300 млрд, что эквивалентно 27% валового внутреннего продукта, по словам высокопоставленного лица в отрасли. Это в три раза превышает оценки прошлогодней катастрофы.

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