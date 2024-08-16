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Байден настроен оптимистично

21:27 668

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС близко, но пока еще не достигнуто. Заявление американского президента приводит Reuters.

По словам Байдена, «мы ближе, чем когда-либо» к прекращению огня в Газе, «но мы еще не там».

Ранее стало известно, что переговоры, которые проходят в Катаре, приостановились до следующей недели.

«Я не хочу ничего сглазить... возможно, у нас что-то получится. Но мы еще не там. Это намного, намного ближе, чем было три дня назад. Так что, держите пальцы скрещенными»» – отметил глава Белого дома.

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