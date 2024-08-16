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Россия собирается судить итальянских журналистов

21:44 900

Посла Италии вызвали в российский МИД и выразили протест из-за «незаконного проникновения» итальянских журналистов в Курскую область. По данным дипведомства, журналисты «освещали нападения ВСУ на российский регион».

«В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч.Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании «РАИ», незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», - сообщили в ведомстве. Там добавили, что «действия журналистов попадают под статью УК РФ».

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