Россия собирается судить итальянских журналистов
Посла Италии вызвали в российский МИД и выразили протест из-за «незаконного проникновения» итальянских журналистов в Курскую область. По данным дипведомства, журналисты «освещали нападения ВСУ на российский регион».
«В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Ч.Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании «РАИ», незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», - сообщили в ведомстве. Там добавили, что «действия журналистов попадают под статью УК РФ».