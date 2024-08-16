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Израиль рассчитывает на США

21:53 391

Власти Израиля рассчитывают, что давление США и посредников в лице Египта и Катара приведет к тому, что ХАМАС согласится на ранее предложенные рамки соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Фундаментальные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США. Израиль надеется, что их давление заставит ХАМАС принять принципы от 27 мая, чтобы детали соглашения могли бы быть реализованы», - говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, распространенном по итогам нового раунда переговоров по Газе, проходившего 15-16 августа в Дохе.

«Израиль ценит усилия США и посредников, направленные на удержание ХАМАС от отказа от сделки по освобождению заложников», - отметили в канцелярии.

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