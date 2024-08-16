Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
16 августа 2024, 22:36 1541
Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
По ее информации, целью налета стали объекты военного назначения, используемые вооруженными формированиями движения «Хезболла».
Удары наносились по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе.
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