USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Алиев с новыми кадрами
Новость дня
Алиев с новыми кадрами

Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»

16 августа 2024, 22:36 1541

Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее информации, целью налета стали объекты военного назначения, используемые вооруженными формированиями движения «Хезболла».

Удары наносились по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе.

Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем
Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем ВИДЕО
00:00 1169
Все больше иранцев хотят уехать из страны
Все больше иранцев хотят уехать из страны
16 августа 2024, 23:33 972
Новые факты хищений в Минобороны
Новые факты хищений в Минобороны
16 августа 2024, 19:52 5242
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
16 августа 2024, 22:50 1029
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву…
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву… горячая тема
16 августа 2024, 20:45 5554
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
16 августа 2024, 22:36 1542
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий, все еще актуально
16 августа 2024, 00:59 8367
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
16 августа 2024, 02:57 15196
Россия собирается судить итальянских журналистов
Россия собирается судить итальянских журналистов
16 августа 2024, 21:44 1780
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
16 августа 2024, 21:06 4691
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра ФОТО
16 августа 2024, 20:59 1335

ЭТО ВАЖНО

Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем
Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем ВИДЕО
00:00 1169
Все больше иранцев хотят уехать из страны
Все больше иранцев хотят уехать из страны
16 августа 2024, 23:33 972
Новые факты хищений в Минобороны
Новые факты хищений в Минобороны
16 августа 2024, 19:52 5242
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
16 августа 2024, 22:50 1029
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву…
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву… горячая тема
16 августа 2024, 20:45 5554
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
16 августа 2024, 22:36 1542
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий, все еще актуально
16 августа 2024, 00:59 8367
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
16 августа 2024, 02:57 15196
Россия собирается судить итальянских журналистов
Россия собирается судить итальянских журналистов
16 августа 2024, 21:44 1780
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
16 августа 2024, 21:06 4691
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра ФОТО
16 августа 2024, 20:59 1335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться