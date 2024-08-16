Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?

В воскресенье Израиль направит в Каир еще одну делегацию, чтобы попытаться ликвидировать оставшиеся пробелы в переговорах о заложниках перед очередной встречей на высшем уровне, которая состоится в Дохе в конце следующей недели, сообщают израильские СМИ.

Двумя самыми большими препятствиями остаются сохранение присутствия израильских войск вдоль Филадельфийского коридора между Египтом и Газой и предотвращение переброски вооруженных палестинцев в северную часть анклава.

В прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетанияху выдвинул два новых ключевых требования, настаивая на том, чтобы ЦАХАЛ было позволено остаться в Филадельфийском коридоре, и чтобы был создан механизм, препятствующий воссозданию ХАМАС на севере Газы.

Что касается последнего требования, то США ясно дали понять, что не согласятся на создание нового механизма, поскольку опасаются, что на его реализацию уйдут недели.