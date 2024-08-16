«Смертельная ловушка» для жителей улицы Афияддина Джалилова

В Хатаинском районе Баку, на улице Афияддина Джалилова, пришел в негодность расположенный между четырьмя четырехэтажными зданиями пожарный резервуар, который долгое время не использовался и сейчас представляет опасность для жителей.

Об этом haqqin.az сообщили люди, проживающие на вышеупомянутой улице. Жильцы рассказали, что обратились в исполнительную власть Хатаинского района с обращением, подписанным более чем 50 жителями.

Один из жителей, Фуад Алиев, сообщил, что резервуар высотой около двух метров особенно опасен для маленьких детей.

«Мы накрываем резервуар деревянными досками, но спустя некоторое время они гниют, и в открытые участки бросают мусор. Дети, играющие во дворе, будучи без присмотра, могут упасть в резервуар», — сказал мужчина.

Другой житель, Искендер Гадиров, отметил, что в каждом здании по 10 подъездов, и места для отдыха детей ограничены. Если бы резервуар, который не используется более 30 лет, был снесен, на его месте можно было бы создать детскую площадку или парковку.

Однако жалобы жителей не ограничиваются только этим. Жалобщики утверждают, что около 7-8 месяцев назад были обновлены электрические линии, но раскопанная дорога так и не была отремонтирована. В настоящее время дороги в квартале неровные и непроходимые, как сельские. Жители отметили, что зеленые насаждения в квартале охраняются и благоустраиваются, но резервуар и разрушенная дорога создают для них проблемы.

В исполнительной власти Хатаинского района haqqin.az сообщили, что получили обращение от жителей. Сотрудники исполнительной власти провели осмотр территории.

«Мы сообщили в соответствующие структуры о проблемах с балансодержателями, чтобы нас проинформировали о решениях, которые будут приняты в отношении непригодных для эксплуатации объектов, таких как резервуары и пожарные водоемы», — сказали в ведомстве.

Было также отмечено, что на территории Хатаинского района реализуются крупные проекты. Одним из основных проектов являются благоустроенные дворы. Обследование указанных территорий проведено, и в ближайшее время будет обеспечен их полный ремонт и устранение проблемы.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что неисправное состояние упомянутого пожарного резервуара было ранее выявлено специалистами МЧС: в 2022, 2023 и 2024 годах в местные исполнительные органы были направлены официальные письма с рекомендациями по принятию соответствующих мер.