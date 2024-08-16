USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Алиев с новыми кадрами
Новость дня
Алиев с новыми кадрами

«Смертельная ловушка» для жителей улицы Афияддина Джалилова

куда смотрят чиновники?
Ульвия Худиева, собкор
16 августа 2024, 22:49 1963

В Хатаинском районе Баку, на улице Афияддина Джалилова, пришел в негодность расположенный между четырьмя четырехэтажными зданиями пожарный резервуар, который долгое время не использовался и сейчас представляет опасность для жителей.

Об этом haqqin.az сообщили люди, проживающие на вышеупомянутой улице. Жильцы рассказали, что обратились в исполнительную власть Хатаинского района с обращением, подписанным более чем 50 жителями.

Один из жителей, Фуад Алиев, сообщил, что резервуар высотой около двух метров особенно опасен для маленьких детей.

«Мы накрываем резервуар деревянными досками, но спустя некоторое время они гниют, и в открытые участки бросают мусор. Дети, играющие во дворе, будучи без присмотра, могут упасть в резервуар», — сказал мужчина.

Другой житель, Искендер Гадиров, отметил, что в каждом здании по 10 подъездов, и места для отдыха детей ограничены. Если бы резервуар, который не используется более 30 лет, был снесен, на его месте можно было бы создать детскую площадку или парковку.

Однако жалобы жителей не ограничиваются только этим. Жалобщики утверждают, что около 7-8 месяцев назад были обновлены электрические линии, но раскопанная дорога так и не была отремонтирована. В настоящее время дороги в квартале неровные и непроходимые, как сельские. Жители отметили, что зеленые насаждения в квартале охраняются и благоустраиваются, но резервуар и разрушенная дорога создают для них проблемы.

В исполнительной власти Хатаинского района haqqin.az сообщили, что получили обращение от жителей. Сотрудники исполнительной власти провели осмотр территории.

«Мы сообщили в соответствующие структуры о проблемах с балансодержателями, чтобы нас проинформировали о решениях, которые будут приняты в отношении непригодных для эксплуатации объектов, таких как резервуары и пожарные водоемы», — сказали в ведомстве.

Было также отмечено, что на территории Хатаинского района реализуются крупные проекты. Одним из основных проектов являются благоустроенные дворы. Обследование указанных территорий проведено, и в ближайшее время будет обеспечен их полный ремонт и устранение проблемы.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что неисправное состояние упомянутого пожарного резервуара было ранее выявлено специалистами МЧС: в 2022, 2023 и 2024 годах в местные исполнительные органы были направлены официальные письма с рекомендациями по принятию соответствующих мер.

Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем
Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем ВИДЕО
00:00 1181
Все больше иранцев хотят уехать из страны
Все больше иранцев хотят уехать из страны
16 августа 2024, 23:33 974
Новые факты хищений в Минобороны
Новые факты хищений в Минобороны
16 августа 2024, 19:52 5247
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
16 августа 2024, 22:50 1032
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву…
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву… горячая тема
16 августа 2024, 20:45 5555
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
16 августа 2024, 22:36 1544
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий, все еще актуально
16 августа 2024, 00:59 8367
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
16 августа 2024, 02:57 15196
Россия собирается судить итальянских журналистов
Россия собирается судить итальянских журналистов
16 августа 2024, 21:44 1782
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
16 августа 2024, 21:06 4695
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра ФОТО
16 августа 2024, 20:59 1336

ЭТО ВАЖНО

Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем
Один из крупнейших городов Турции охвачен огнем ВИДЕО
00:00 1181
Все больше иранцев хотят уехать из страны
Все больше иранцев хотят уехать из страны
16 августа 2024, 23:33 974
Новые факты хищений в Минобороны
Новые факты хищений в Минобороны
16 августа 2024, 19:52 5247
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
Израильская делегация засобиралась в Каир. В чем причина?
16 августа 2024, 22:50 1032
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву…
Путин едет в Баку, а Пашинян отправляет своего человека в Москву… горячая тема
16 августа 2024, 20:45 5555
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
Израильтяне выжигают боевиков «Хезболлы»
16 августа 2024, 22:36 1544
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий, все еще актуально
16 августа 2024, 00:59 8367
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
16 августа 2024, 02:57 15196
Россия собирается судить итальянских журналистов
Россия собирается судить итальянских журналистов
16 августа 2024, 21:44 1782
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
Cтамбулу угрожают разрушительные землетрясения
16 августа 2024, 21:06 4695
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра
Федерация дзюдо Азербайджана получила статус регионального образовательного центра ФОТО
16 августа 2024, 20:59 1336
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться