Все больше иранцев хотят уехать из страны

В Иране наблюдается резкий рост стремления к миграции, особенно среди квалифицированных специалистов, пишут зарубежные СМИ.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром стратегических исследований при президенте Ирана, это связано с «тяжелой психологической атмосферой» и экономическими трудностями. Опрос проводился среди врачей и студентов/выпускников.

Респонденты отмечают, что инфляция в стране оказывает «очень высокое» влияние на их желание мигрировать. Среди прочих причин отмечаются санкции и ограничения, введенные западными странами против Исламской Республики.