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Алиев с новыми кадрами
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Алиев с новыми кадрами

Футболисты «Фенербахче» могут попасть в тюрьму

00:20 339

Турецкая прокуратура завершила расследование инцидента, произошедшего после матча между «Галатасараем» и «Фенербахче» в рамках 37-го тура прошлого сезона местной Суперлиги по футболу.

Ведомство подготовило обвинительное заключение, в котором требует наказания в виде тюремного заключения на срок до 6 лет и 9 месяцев для пятерых подозреваемых, включая нидерландского защитника «канареек» Джейдена Остерволде и его одноклубника, полузащитника Мерта Хакана Яндаша.

В обвинительном заключении, направленном в Стамбульский 3-й уголовный суд, требуется наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 лет 3 месяцев до 6 лет 9 месяцев для пятерых подозреваемых по обвинению в «умышленном причинении телесных повреждений, приведших к переломам или вывихам костей», и «создании беспорядков на спортивных объектах и причинении ущерба».

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