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Ирану пригрозили катастрофой

00:35 1233

Вашингтон утверждает, что в случае атаки Ирана на Израиль последствия для Тегерана будут катастрофическими. Эту версию изложил сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

«Что касается угроз массированного ракетного удара по Израилю, Иран пытался доказывать, что такие действия отчасти легитимны. Это совершенно не так. Ничего из произошедшего не оправдывает масштабного вооруженного нападения», - утверждал он.

«Мы готовы противодействовать и защищать Израиль, если это произойдет, - отметил американский чиновник. - Но мы также призвали бы иранцев не идти этим путем, поскольку последствия будут довольно катастрофическими, особенно для Ирана». «Мы готовы к любому развитию ситуации на Ближнем Востоке», - добавил он.

Сотрудник вашингтонской администрации не ответил на вопрос, готовы ли США сами нанести удар по Ирану в случае атаки с его стороны на Израиль. «Скажу лишь, что мы перебросили значительные военные средства в регион, которые требуются для любого возможного развития ситуации. И мы координируем свои действия с партнерами и союзниками». «Мы готовы помочь в защите Ирана, но я не стану забегать вперед относительно чего-либо другого», - отметил чиновник.

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