В Палестине появилось смертельное заболевание

Первый подтвержденный случай заболевания полиомиелитом зафиксирован в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

"Минздрав зафиксировал первый случай заражения вирусом полиомиелита: это произошло в городе Дейр-эль-Балах, заболевший - 10-месячный младенец, который в свое время не получил ни одной дозы вакцины от заболевания", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в Facebook. В ведомстве добавили, что врачи в анклаве "заподозрили у ребенка полиомиелит после появления некоторых симптомов", и его анализы были направлены для исследования в Амман, где диагноз подтвердился.

В связи с этим Минздрав Палестины обратился к мировому сообществу с призывом "как можно скорее вмешаться и немедленно остановить израильскую агрессию против жителей сектора Газа", поскольку именно действия еврейского государства, считают в ведомстве, "привели к катастрофе в сфере здравоохранения в Газе и к возникновению среды, благоприятной для зарождения и распространения эпидемий различных заболеваний".