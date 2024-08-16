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Алиев с новыми кадрами

Британия и Франция призвали Иран трижды подумать

01:19 478

Риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке высок как никогда, Ирану следует воздержаться от атаки на Израиль. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании и Франции Дэвида Лэмми и Стефана Сежурне, которые находятся с визитом в регионе.

В заявлении, распространенном Форин оффисом, отмечается, что "риск расширения конфликта на Ближнем Востоке никогда не был выше". "Мы призвали Иран и его прокси отказаться от угроз военной атаки против Израиля. Мы также указали всем сторонам на необходимость остановить спираль эскалации", - подчеркивается в тексте.

Лэмми и Сежурне заявили, что поддерживают усилия Египта, Катара и США по установлению прекращения огня и освобождению заложников в секторе Газа. Они также призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям анклава и защиту мирного населения. "Мы подтверждаем, что только решение на основе принципа сосуществования двух государств в рамках международного права может принести справедливый и длительный мир израильтянам и палестинцам, - говорится в заявлении. - Все стороны в регионе должны сделать конкретные жесты, если они искренне хотят избежать войны. Мы готовы взаимодействовать с ними ради этой цели".

Очередной виток эскалации в регионе последовал за гибелью в Тегеране главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидацией в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболла" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболла" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

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