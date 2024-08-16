Европа готовится к новой эпидемии

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал страны - члены Европейского Союза готовиться к новым случаям смертельно опасного штамма обезьяньей оспы. Об этом говорится в сообщении ECDC.

Центр считает, что общий риск распространения обезьяньей оспы для населения ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), которые в целом охватываю 30 стран, остается низким.

Однако отмечается, что вероятность инфицирования людей из Европы, которые «путешествуют в пораженные районы и имеют тесный контакт с зараженными общинами», является высокой, а риск заражения у их близких является умеренным.

«Из-за тесных связей между Европой и Африкой мы должны быть готовы к увеличению количества случаев заболевания у прибывших», – заявила директор ECDC Памела Рэнди-Вагнер.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила быстрое распространение нового, более опасного штамма обезьяньей оспы, получившего название Clade 1b, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Передача вируса от человека к человеку возможна во время тесного контакта. Основные симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход.