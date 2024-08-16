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Алиев с новыми кадрами

Аварийная посадка кандидата в вице-президенты США

02:49 556

Самолет кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса совершил аварийную посадку в аэропорту Милуоки, куда вынужден был вернуться после вылета из-за технической неисправности.

"Пилот сообщил, что была обнаружена проблема с уплотнителем двери. После сообщения о чрезвычайной ситуации, Trump Force Two вернулся в Милуоки", - заявила порталу пресс-секретарь Вэнса Тейлор ван Кирк. Она отметила, что после устранения неисправности самолет благополучно вылетел в Цинциннати (штат Огайо).

Речь идет самолете Boeing 737-800, введенном в эксплуатацию 22 года назад. Избирательный штаб Трампа и Вэнса использует его для полетов на предвыборные мероприятия.

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