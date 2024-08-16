У порога ядерной войны

По мере продолжения вооруженного конфликта в Украине, все более реальным становится риск возникновения ограниченной ядерной войны, что, естественно, не может оставлять равнодушными мировые ядерные державы. Так, США заявляют о намерении существенно нарастить свой ядерный потенциал, что может стать самой опасной гонкой ядерных вооружений со времен «холодной» войны. Как сообщает издание The Economist, после десятилетий крупномасштабных сокращений, администрация Байдена начала подготовку к наращиванию ядерных сил США, которое может начаться уже в 2026 году, сразу после окончания срока действия американо-российского договора СНВ-III. Темп и масштабы наращивания определят будущий президент США и его позиция по вопросам ограничения ядерного оружия.

Но не только США намерены усиливать сегодня свой ядерный потенциал. К примеру, КНР продолжает наращивать количество ядерных боеголовок, которое к 2030 году может сравняться с аналогичными арсеналами США и России. В прошлом году, по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), запасы ядерного оружия в Китайской Народной Республике выросли с 410 до, примерно, 500 боеголовок, находящихся в боевой готовности. Страны-члены НАТО также обновляют арсеналы ядерного оружия и уже начали консультации по вопросам, связанным с необходимостью его приведение в состояние полной боевой готовности. Тот же Стокгольмский международный институт сообщает, что к началу текущего года во всем мире в состояние высокой боеготовности находились 2.100 ядерных боеголовок. В 2023 году все без исключения государства, входящие в «атомный клуб», расширили арсеналы, однако активнее других это делали Китай и КНДР. Учитывая, что страны, владеющие атомным оружием, все больше опираются на концепцию так называемого «ядерного сдерживания», в 2023 году число разработок в этой сфере повсеместно выросло. При этом все девять ядерных держав — пять официальных (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР и Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения.

Таким образом, общемировой запас атомного оружия составляет на сегодняшний день 12.121 ядерную боеголовку, из которых 9.585 находились в январе 2024 года в резервах. Хотя команда президент Джо Байдена по-прежнему полагается на новые соглашения по ограничению ядерного оружия, количество ядерных боеголовок, которыми располагают США, в целом соответствует текущим геополитическим угрозам. В то же время, высокопоставленные американские чиновники и эксперты предупреждают о растущих ядерных рисках и изменении подходов к решению внешних угроз. К примеру, бывший сотрудник Пентагона Франклин Миллер считает, что Соединенным Штатам необходимо, как минимум, удвоить свой нынешний арсенал и довести его до 3.000–3.500 развернутых атомных боеголовок. Как уже сообщалось, Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность тем, что США слишком зависимы от поставок российского урана, создающих определенный риск для американской экономики и гражданской атомной промышленности. При этом, Россия располагает, примерно, 44 процентами мировых мощностей по обогащению урана и поставляет в США, примерно, 35 процентов от всего импортируемого ядерного топлива, за что ежегодно получает от США около одного миллиарда долларов. В результате, еще в мае этого года президент Джо Байден подписал закон о запрете до 2040 года на импорт урана из России.