Как жить после Олимпиады? Статья финальная

В любом виде спорта, кроме разве что футбола, Олимпийские игры – это самое важное соревнование. И для подавляющего большинства спортсменов золото Олимпиады – высшая награда в карьере. Так же и у спортивных журналистов: нет ничего важнее и ответственнее работы на главном событии четырехлетия. Что может быть интереснее, чем присутствовать и освещать спортивное «пиршество» с участием лучших из лучших из более чем 200 стран, когда цена не только каждой медали, но и каждой отдельной победы невероятно высока? Олимпийское напряжение ощущается сразу. Как человек, побывавший на десятках чемпионатов мира и Европы, трех Европейских играх и других соревнованиях, могу сказать, что Олимпиада – это нечто иное.

Олимпийские игры – соревнование, на котором пристальное внимание уделяется выступлению каждого спортсмена, даже если он не имеет шансов на награды. Здесь важен каждый удачный прием, каждый точный удар и бросок, каждый успешный элемент. На Олимпиаде болельщиков, в том числе и азербайджанских, интересует любая мелочь, связанная с представителями своей страны. Любителям спорта важно знать, что спортсмены скажут не только после побед, но и после поражений. В нашем случае тут, к сожалению, картина сложилась не самая радужная. В Париже было немало азербайджанских спортсменов, которые после неудач проходили мимо журналистов в микст-зоне, проявляя тем самым неуважение к представителям СМИ. Мы все понимаем: проигрывать обидно и неприятно. Но общение с прессой – это тоже часть работы спортсмена, независимо от результата. Хочется верить, что в будущем в федерациях объяснят атлетам, что общение с медиа обязательно. Особенно на таких соревнованиях, как Олимпиада.

За время Игр довелось побывать на восьми спортивных аренах. Больше всего времени я провел на Champ de Mars Arena, где проходили соревнования по дзюдо и борьбе. Из семи медалей, завоеванных Азербайджаном в Париже, пять были добыты именно тут – на Марсовом поле. Здесь мы праздновали две награды высшей пробы в дзюдо и за неимением золота и серебра утешались тремя бронзовыми медалями в борьбе. Добираться до Champ de Mars Arena было удобно. Она находилась в паре минут ходьбы от станции метро Ecole Militaire. Главный минус этой арены и не только ее: в дождь на территории образовывалось месиво из грязи. На обувь было страшно смотреть.

Повезло, что жарких деньков было все же больше, чем пасмурных. В один из таких дней у входа в арену удалось заметить курящего любимую сигару президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, который любезно согласился дать интервью haqqin.az. Получился эксклюзив!

Самой неудобной можно назвать арену для игры в баскетбол 3х3 на Площади Согласия (La Concorde). Одноименная станция метро была закрыта на ремонт. Чтобы оказаться на территории олимпийского объекта, нужно было пройти минут 15 от соседней станции, а потом еще долго топать непосредственно до площадки, где сборная Азербайджана обыграла олимпийских чемпионок из США и лидера мирового рейтинга Китай. И тут тоже в дождливую погоду довелось ощутить все «прелести» парижской слякоти.

Каждый раз покидая знаменитый Stade de France, где проходили легкоатлетические соревнования и церемония закрытия, вспоминал Бакинский олимпийский стадион. А если быть точнее, рассказы недовольных болельщиков о том, как долго приходится идти до метро после окончания мероприятий на самом большом стадионе Азербайджана. На Stade de France было примерно то же самое. Огромная толпа вынуждена была медленно следовать по узкому коридору вдоль железных заборчиков. Полиция внимательно следила за тем, чтобы никто не пытался «выбраться на свободу», перелезая через ограждения. После церемонии закрытия заметил, как минимум, двух человек, которым в этой толчее и духоте стало плохо. Первую помощь им оказывали полицейские.

В целом, за дни Олимпиады нас, журналистов, прилично помотало по Парижу. От Stade de France до арены Bercy, где проходили соревнования по прыжкам на батуте, спортивной гимнастике и баскетболу. От легендарного комплекса Roland Garros, в котором, помимо теннисных соревнований, проводились и решающие боксерские бои, до Port de la Chapelle Arena, в стенах которой групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике своим безошибочным выступлением в финале заставила изрядно поволноваться фаворитов.

Организаторы вручали всем обладателям аккредитаций карточку, с помощью которой можно было бесплатно пользоваться общественным транспортом. Помимо этого, аккредитованные журналисты имели доступ к платформе Max, где можно было выбрать прямую трансляцию любого олимпийского турнира. Это сильно помогало, когда азербайджанские спортсмены выступали одновременно на разных аренах. Надо сказать, что наблюдать за любым соревнованием на Олимпиаде было в удовольствие. Трибуны везде заполнялись практически до отказа. Французы любят спорт и умеют болеть. Тем ценнее победа в финале Хидаята Гейдарова над местным дзюдоистом, которого неистово поддерживала публика.

Одной из главных проблем на Олимпиаде была языковая. У большинства французов крайне слабые познания в английском языке. Они считают, что он им не нужен. И уж совсем плохи дела с английским у выходцев из Африки, которым на большинстве арен были доверены обязанности охранников и стюардов. К счастью, обращаться к местным приходилось нечасто – очень помогали указатели. Важную роль в дни Олимпиады играл Культурный центр посольства Азербайджана, который был временно переименован в Олимпийский дом. Тут чествовали наших призеров, принимали различных иностранных гостей, в том числе и руководителей международных федераций. Олимпийский дом Азербайджана был тем местом, где можно было обсудить итоги спортивного дня, побеседовать с официальными лицами, тренерами, специалистами как на диктофон, так и «не для прессы». Здесь удалось сделать интервью с послом Азербайджана во Франции Лейлой Абдуллаевой. Лейла ханум настолько уверенно отвечала на многочисленные вопросы haqqin.az, что даже не попросила перечитать текст перед публикацией. Настоящий дипломат отвечает за каждое сказанное слово!

По возвращении в Баку призеров Олимпиады принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Считаю, что 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали – это очень хороший результат, - сказал глава государства. - Не случайно, что на этих Играх мы вошли в число 30 сильнейших стран мира. Хочу также отметить, что Азербайджан занял третье место среди мусульманских стран. Если учесть, что в Организации исламского сотрудничества 57 членов, считаю, что это прекрасный и исторический результат. Оценивая выступление нашей команды в целом, считаю, что наши спортсмены заслуживают самой высокой оценки». После этих слов президента те, кто пытались оспорить удачное выступление олимпийской сборной Азербайджана в Париже, окончательно умолкли.

У Азербайджана два новых олимпийских чемпиона. Хидаяту Гейдарову 27 лет, Зелиму Коцоеву – 26. Через четыре года оба дзюдоиста будут все еще в расцвете сил. Ни один азербайджанский спортсмен не становился 2-кратным олимпийским чемпионом. У Хидаята и Зелима есть возможность стать лучшими из великих. Но для начала нужно пройти испытание медными трубами. И тот, и другой были достаточно известны и до Олимпиады. Но после победы в Париже об этих парнях узнали буквально все. Для Азербайджана они звезды первой величины! Как жить после победы на Олимпиаде? Порой после такого успеха происходит переоценка ценностей. Слава и деньги действуют на людей по-разному. Кто-то попразднует недолго и пойдет завоевывать новые медали, а кто-то будет жить прошлым, потеряв мотивацию для следующих побед. Верим, что наши олимпийские чемпионы не успокоятся на достигнутом и еще не раз проявят себя на крупнейших соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.