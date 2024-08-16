Бесславный финал сенатора Менендеса

70-летний демократ из Нью-Джерси уже сообщил, что 20 августа покинет пост сенатора, который он занимает с 2006 года.

Сенатор Роберт Менендес, признанный виновным в коррупции, заявил, что отказывается от участия в выборах в качестве независимого кандидата, таким образом завершая свою политическую карьеру. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Сообщаю вам, что я хочу, чтобы мое имя было удалено из бюллетеня», – написал он исполняющей обязанности главы избирательного отдела Нью-Джерси Донне Барбер.

Обращение Менендеса совпало с объявлением о назначении его замены в Сенате с 20 августа. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, также демократ, объявил, что Джордж Самир Хелми будет представлять Нью-Джерси в течение оставшегося срока Менендеса, который истекает в январе.

Жене Менендеса, Надин Арсланян, также были предъявлены обвинения по этому делу. Она проходит курс лечения от рака груди, и ее дело будет рассматриваться отдельно.

В прошлом месяце суд в Нью-Йорке признал Менендеса виновным в вымогательстве, воспрепятствовании правосудию и получении взяток за оказание услуг бизнесменам, связанным с Египтом и Катаром. Приговор ему будет вынесен 29 октября, он может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь. При обыске в его доме в Нью-Джерси агенты ФБР нашли около полумиллиона долларов наличными, которые были спрятаны по всему дому, а также золотые слитки стоимостью около 150 тысяч долларов и люксовый кабриолет Mercedes-Benz.

В сентябре 2023 года против Менендеса, известного своей проармянской позицией и выступавшего с антиазербайджанскими и антитурецкими заявлениями, были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Арсланян были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Именно Менендес являлся инициатором антиазербайджанских слушаний в Конгрессе США. Он автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана, входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении. За отстаивание интересов Армении его наградили армянским орденом Дружбы.