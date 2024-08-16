Армия Израиля уничтожает военные объекты «Хезболлы»
09:48 576
Армия обороны Израиля нанесла удары по оружейному складу движения «Хезболла» в районе Набатии на юге Ливана. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.
Израильская артиллерия также нанесла удары «с целью устранения угроз» в нескольких районах на юге Ливана, отметили в ведомстве.
Кроме того, 16 августа вечером истребители ВВС ЦАХАЛ атаковали военные здания «Хезболлы» в районах Ханин и Марун ар-Рас на юге Ливана.
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