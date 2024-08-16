Кровавая драма в Хачмазе: убит подросток

В ночь на 17 августа в прокуратуру Хачмазского района поступила информация о гибели одного человека и ранении второго.

Согласно сообщению прокуратуры, во время разбирательства были выявлены подозрения, что Шахрам Манафзаде умышленно убил подростка, нанеся ему ножевые ранения в ходе ссоры. Отцу погибшего, Нурлану Мамедрагимову, злоумышленник также нанес ножевые ранения.

В прокуратуре Хачмазского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух лиц) УК Азербайджана. Шахрам Манафзаде задержан.