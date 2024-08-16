Трамп готовится к дебатам с Харрис: просит помощи у экс-демократа

По сведениям издания, для подготовки к дебатам с вице-президентом США Трамп привлек бывшего демократа и члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Тулси Габбард, которая участвовала в предвыборной гонке в 2020 году.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже начал подготовку к предвыборным дебатам (их проведение запланировано на первую декаду сентября) со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщила газета The New York Times.

В заявлении представителя Трампа Кэролайн Ливитт, выдержки из которого приводит издание, указывается, что бывшему президенту «не нужна традиционная подготовка к дебатам, однако он продолжит проводить встречи с уважаемыми советниками по политике и эффективными специалистами в области коммуникации, [в числе которых] Тулси Габбард, которая одерживала верх над Камалой Харрис на дебатах в 2020 году».

По информации издания, Трамп в 2024 году потратил больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 году.

Как ожидается, предвыборные дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания), их модератором выступит телеканал ABC.