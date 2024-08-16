В Турции «вчера» не путают с «сегодня»

Судя по всему, в сентябре в политической жизни Турции произойдут значительные изменения. В частности, как в правом центре, так и в традиционном левом политическом крыле ожидается создание новых партий. Прежде всего следует отметить, что переход Турции к президентской системе управления создал новую реальность, в условиях которой значительно возросла роль малых партий. Не случайно в первые шесть месяцев этого года на политической карте Турции появилось сразу девять новых партий. Речь идет о знаковом событии: создание на президентских и парламентских выборах 2023 года блока «Республиканского альянса» и «Национального альянса» высвободило нишу для формирования малых партий, которые до этого не имели возможностей преодолеть электоральный барьер.

Так, новообразованная партия Yenidən Rifah, поддержав «Республиканский альянс», состоящий из партии под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и «Партии националистического движения» (MHP) под председательством Бахчели, смогла получить в парламенте четыре места. Позже Yenidən Rifah, основанная Фатихом Эрбаканом, сыном легендарного лидера консервативного крыла турецкой политики Неджметтина Эрбакана, добилась определенного успеха на муниципальных выборах, в которых участвовала самостоятельно. Партия Böyük Birlik и Демократическая левая партия, которые обычно не преодолевали электоральный барьер, поддержав правительственный блок, также смогли получить депутатские места.

Аналогичный процесс был еще более заметным в оппозиционном «Национальном альянсе», известном в политической истории Турции как «Альянс шести», из которого только две структуры - CHP и «Хорошая партия» - преодолевали избирательный барьер. Но на президентских выборах 2024 год партия «Будущее», основанная бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, партия DEVA, созданная бывшим министром финансов Али Бабаджаном, партия «Счастье» и Демократическая партия (основатель - премьер-министр Аднан Мендерес, казненный военными) в обмен на поддержку Кемаля Кылычдароглу получили места в парламенте за счет квоты CHP. На сей раз возможны также и объединения некоторых партий. По информации haqqin.az, на базе коалиционного соглашения партии DEVA под руководством Али Бабаджана, партии «Будущее» Ахмета Давутоглу и Демократической партии будет создана новая правоцентристская партия. К которой, как ожидается, присоединятся некоторые депутаты, покинувшие «Хорошую партию» и разочаровавшиеся в CHP. Переговоры по созданию новой партии ведет депутат Джемаль Энгинюрт, присоединившийся к Демократической партии после исключения из MHP. Отмечается, что два дня назад Энгинюрт встречался с Али Бабаджаном. Хотя название и лидер новой правоцентристской партии еще не известны, сообщается, что ее организаторы планируют создать альянс, который обеспечит им в парламенте 40 депутатских мест.

Также стало известно, что бывший президент Абдуллах Гюль, один из основателей правящей ПСР, отказался от приглашения стать во главе новой партии. Согласно информации от источников в Анкаре, в недавнем телефонном разговоре с президентом Эрдоганом Абдуллах Гюль заявил: «Я не буду состоять в каком-либо альянсе против вас». Наблюдается активность в лагере Явуза Агыралоглу, бывшего руководителя парламентской группы «Хорошей партии», подавшего в отставку в 2023 году в знак протеста против сотрудничества «Национального альянса» с Партией демократического единства (HDP). Явуз Агыралоглу, националистический консервативный политик, приобрел большую популярность благодаря своим ораторским способностям. Сообщается, что он уже арендовал в Анкаре офис для создания новой партии и объявит о своих планах в сентябре. И, наконец, по-настоящему драматические события развернутся на съезде Республиканской народной партии (СНР) – главной силы традиционного левого крыла на политической карте Турции.

Напомним, что в результате неудачи на президентских выборах 2010 года в CHP произошла смена лидера. Но возглавивший ее Кемаль Кылычдароглу, проигравший за тринадцать лет все выборы против ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана, неожиданно уступил на съезде пост председателя самому верному соратнику – Озгюру Озелю. Видимо, пока существует турецкая политика, слова легендарного Сулеймана Демиреля «Вчера — это вчера, а сегодня — это сегодня» не утратят актуальность. Кылычдароглу, называвший мэра Стамбула Экрама Имамоглу «сыном», а Озгюра Озеля — «моим самым верным другом», потерял лидерский пост как раз из-за объединения у него за спиной «сына» и «друга». Тем не менее, именно под руководством Кылычдароглу партия СНР впервые за 41 год добилась значительного успеха на муниципальных выборах 2024 года. В первом же заявлении после выборов Кылычдароглу подчеркнул, что успех был результатом его многолетней политики, а также обвинил Имамоглу и Озеля в «ударе ножом в спину». Имамоглу ответил, что к нему эти слова не относятся. Озель же вначале вообще не отреагировал на обвинения Кылычдароглу, однако последующие события вынудили его резко выступить против бывшего лидера партии.

Дело в том, что Озеля, занявшего кресло председателя CHP благодаря поддержке Экрема Имамоглу, начал беспокоить рост влияния мэра Стамбула внутри партии. А Кемаля Кылычдароглу и Экрема Имамоглу, в свою очередь, насторожили заявления Озеля о «нормализации политики» совместно с президентом Эрдоганом, а также его фраза, что «мы - оппозиция внутри страны, а за границей мы - партия Турции». Кылычдароглу прямо заявил председателю СНР, что «с властью не договариваются, а борются», после чего начался процесс сближения между бывшим председателем и Имамоглу. В политических кругах Анкары говорят, что «отец и сын», как Кылычдароглу называет себя и Имамоглу, вскоре встретятся, чтобы объединиться перед съездом партии. Сообщается также, что в обмен на поддержку возвращения Кылычдароглу на пост председателя CHP Имамоглу получит от него зеленый свет для участия в очередных президентских выборах. Озгюр Озель, хотя и заверил партию после избрания, что не будет препятствовать Имамоглу или мэру Анкары Мансуру Явашу участвовать в президентских выборах, в последних заявлениях все чаще намекает, что может пойти по другому пути и выдвинуть на следующие президентские выборы свою кандидатуру. В связи с чем, уже открыто отвечая на обвинения Кылычдароглу, Озель напомнил, что бывший лидер CHP охарактеризовал попытку путча 15 июля 2016 года «театром и контролируемой попыткой госпереворота», и назвал Кылычдароглу «недалеким».

Очевидно, что по мере приближения съезда, борьба за пост председателя CHP и кандидата в президенты будет накаляться. По информации haqqin.az, приоритетом для бывшего лидера CHP является возвращение на пост председателя партии. В случае, если ему это не удастся, не исключено, что Кылычдароглу создаст новую партию. Известно, что он арендовал в Анкаре офис для партийной работы. Выступая в одной из телепрограмм, Кылычдароглу заявил, что его все еще поддерживают более пятидесяти депутатов парламента от CHP, демонстрируя свою силу и намекая на возможность создания новой партии. Что же касается Экрема Имамоглу, то мэр Стамбула, выигравший в этом году муниципальные выборы, видит себя естественным кандидатом от CHP на пост президента Турции. При этом самой большой проблемой для Имамоглу является вопрос лидерства в CHP. В турецкой политике существует четкое правило: если председатель партии хочет стать кандидатом, помешать ему в этом не может никто. А это значит, что на сегодняшний день естественным кандидатом от CHP является ее председатель Озгюр Озель. Учитывая все это, мэр Стамбула начал работу по изменению на съезде Устава партии, чтобы включить в него пункт, согласно которому кандидат от CHP на пост президента определяется по итогам предварительных выборов среди членов партии.

Между тем, нельзя забывать и о роли в СНР мэра Анкары Мансура Яваша. Сформировавшись на националистических традициях, Яваш хоть и не оставил особого следа на посту мэра Анкары, сумел тем не менее благодаря своему стилю, умению держаться над политическими дрязгами и вести себя как ответственный государственный деятель, повысить свой рейтинг. Именно по этой причине Яваш набрал на последних муниципальных выборах более 60 процентов голосов. В то же время важно учесть, что большая часть этих голосов пришла не от традиционных избирателей CHP, а от националистов Анкары. Не случайно подавляющее большинство глав районных муниципалитетов, выигранных CHP в турецкой столице, составляют бывшие члены «Партии националистического движения» (MHP). По информации haqqin.az, под руководством Месута Озерслана - мэра района Кечиорен и близкого друга Яваша - уже началась работа по выдвижению кандидатуры мэра Анкары на пост президента. В частности, для изучения рейтинга Яваша заказываются исследования в аналитических центрах, а также начаты работы по пиар-кампании. Очевидно, что участие Яваша в гонке за лидерство в CHP будет способствовать очередному витку внутрипартийной напряженности.