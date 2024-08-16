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Алиев с новыми кадрами

В азербайджанской армии привели в боеготовность С-300

фото и видео
11:22 2405

С подразделениями ПВО проведены тактико-специальные учения, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе учений боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит», приведя технику в боевую готовность, совершили марш в позиционные районы, выполнили задачи по передислокации на стартовые позиции, подготовке местности и маскировке.

В ходе учений были успешно выполнены задачи по ПВО важных объектов и отражению ракетных ударов условного противника.

«Основной целью учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боеспособности подразделений ПВО», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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