В Ливане грозят Израилю

Министерство здравоохранения Ливана в субботу, 17 августа, сообщило, что девять человек погибли и пять получили ранения в результате атаки Израиля на город Эн-Набатия на юге Ливана.

По данным Минздрава, среди убитых — женщина и двое детей. Утверждается, что было атаковано жилое здание.