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Алиев с новыми кадрами

В Ливане грозят Израилю

11:37 800

Министерство здравоохранения Ливана в субботу, 17 августа, сообщило, что девять человек погибли и пять получили ранения в результате атаки Израиля на город Эн-Набатия на юге Ливана.

По данным Минздрава, среди убитых — женщина и двое детей. Утверждается, что было атаковано жилое здание.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что в Эн-Набатии был атакован склад оружия «Хезболлы», а также военные здания в населенных пунктах Ханин и Марун-ар-Рас на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ там же атаковал несколько районов артиллерийским огнем.

Ливанские издания, связанные с «Хезболлой», комментируя атаку в Эн-Набатии, пишут: «Решение «Хезболлы» было ясным: гражданские лица — это красная линия. Ответом на эскалацию боевых действий будет эскалация». Также напоминается о видеоролике, опубликованном «Хезболлой» 16 августа: «Ракетный комплекс был представлен не просто так и не в качестве шоу».

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