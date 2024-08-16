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Алиев с новыми кадрами
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Алиев с новыми кадрами

Ильхам Алиев присвоил генеральские звания

11:48 1931

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высшего воинского звания «генерал-майор».

Согласно распоряжению, звание присвоено:

полковнику Бахману Рза оглу Бабаеву

полковнику Эюбу Вели оглу Мамедову

полковнику Насибу Тахир оглу Мирзоеву.

Президент Ильхам Алиев также наградил орденами и медалями военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана за отличие в обеспечении защиты государственной границы Азербайджанской Республики, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, возложенных на пограничные органы. С полным списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

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