Ильхам Алиев присвоил генеральские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высшего воинского звания «генерал-майор».

Согласно распоряжению, звание присвоено:

полковнику Бахману Рза оглу Бабаеву

полковнику Эюбу Вели оглу Мамедову

полковнику Насибу Тахир оглу Мирзоеву.

Президент Ильхам Алиев также наградил орденами и медалями военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана за отличие в обеспечении защиты государственной границы Азербайджанской Республики, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, возложенных на пограничные органы. С полным списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.