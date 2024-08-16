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Алиев с новыми кадрами

Вашингтон заявляет: Мы готовы работать с Азербайджаном в любом формате

12:14 1089

США готовы работать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, заявили в Госдепе США в ответ на запрос армянской службы «Голоса Америки».

«Правительство США поддерживает усилия Азербайджана и Армении по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и в котором они смогут добиться прогресса», - заявили в Госдепартаменте США.

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