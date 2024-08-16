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Алиев с новыми кадрами
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Алиев с новыми кадрами

В Европе подскочили цены на газ

12:32 334

Средняя цена газа в Европе с начала августа выросла на 19%, достигнув $435 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В июле средняя стоимость энергоносителя составила $366 за 1 тыс. кубометров.

В начале августа фьючерсы на газ торговались на отметке $390. Резкий рост котировок начался 6 августа на фоне боевых действий в Курской области, где находится газоизмерительная станция «Суджа» — единственный на данный момент маршрут для транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

В субботу, 17 августа, «Газпром» подает газ в Европу через «Суджу» в объеме 42,3 млн кубометров в сутки.

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