В Европе подскочили цены на газ

Средняя цена газа в Европе с начала августа выросла на 19%, достигнув $435 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В июле средняя стоимость энергоносителя составила $366 за 1 тыс. кубометров.

В начале августа фьючерсы на газ торговались на отметке $390. Резкий рост котировок начался 6 августа на фоне боевых действий в Курской области, где находится газоизмерительная станция «Суджа» — единственный на данный момент маршрут для транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

В субботу, 17 августа, «Газпром» подает газ в Европу через «Суджу» в объеме 42,3 млн кубометров в сутки.