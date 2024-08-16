В Китае загорелся бывший российский авианосец
Пришвартованный у Наньтуна (провинция Цзянсу на востоке Китая) бывший тяжелый авианесущий крейсер «Минск» проекта 1143, проданный Россией в 1990-е, загорелся во время проведения ремонтных работ, передает Guancha со ссылкой на заявление пожарной службы региона.
Пожар начался ночью и охватил большую часть крейсера. Наутро дым продолжал валить из рубки корабля.
ТАКР «Минск» был выведен из состава Тихоокеанского флота РФ в 1993 году и в конце 1995 года был продан на слом в Южную Корею. Однако спустя несколько лет корабль перекупила китайская компания, и он был отбуксирован в Шэньчжень, где с 2000 года экспонировался в качестве главного объекта парка развлечений Minsk World. В 2016 году «Минск» после небольшого ремонта был перебуксирован в Наньтун, где должен был войти в состав нового парка развлечений, проект которого в итоге так и не был реализован.
Всего во времена СССР было построено шесть авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет». В строю в настоящее время остаются два из них — один на вооружении ВМФ России («Адмирал Кузнецов») и один на вооружении ВМФ Китая («Ляонин», бывший «Варяг»). «Варяг» был заложен в Николаеве в 1985 году и продан Китаю после распада СССР в 1998 году.