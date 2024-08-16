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Алиев с новыми кадрами
Новость дня
Алиев с новыми кадрами

Иран хочет стать транзитером российского газа

12:50 1418

Иран заинтересован работать с РФ и проводить российский газ через свою территорию. Об этом заявил журналистам на Каспийском форуме в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

«Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана», - сказал он.

По словам посла, в 2023 году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Исламской Республике Иран.

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