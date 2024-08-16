Иран хочет стать транзитером российского газа
12:50 1418
Иран заинтересован работать с РФ и проводить российский газ через свою территорию. Об этом заявил журналистам на Каспийском форуме в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.
«Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана», - сказал он.
По словам посла, в 2023 году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Исламской Республике Иран.
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