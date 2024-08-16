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В Баку ожидаются обсуждения по поводу почти 6 триллионов долларов

Отдел информации
13:12 2422

В то время как мировые лидеры готовятся к предстоящим переговорам по климату (COP29) в Баку, африканские специалисты по климатическому финансированию выступили с призывом к новому «смелому подходу» к климатическому финансированию, призвав развитые страны выделить не менее 5,9 триллиона долларов США к 2030 году.

GhanaWeb пишет, что призыв, сделанный в ходе недавних консультаций перед встречей Африканской группы переговорщиков в Момбасе (Кения), подчеркивает стремление Африки перестроить финансовую архитектуру, поддерживающую адаптацию к изменению климата, смягчение его последствий и «справедливый переход».

Африка испытывает тяжелые последствия изменения климата

По итогам консультаций стороны пришли к выводу, что Африка должна играть активную роль в формировании будущего климатического финансирования. Новая финансовая цель дает странам этого континента возможность заявить о своей роли и привести цель в соответствие со своими реальными потребностями, реалиями и требованиями.

В соответствии с этим группа экспертов подчеркнула срочность решения растущих потребностей континента, связанных с климатом, с особым акцентом на обеспечении государственного финансирования от развитых стран. Подчеркивается, что эти средства не должны быть привязаны к долговым инструментам, что может еще больше подорвать финансовую стабильность развивающихся стран, и без того обремененных значительным долгом.

Поэтому они указали на необходимость для развитых стран выделить не менее 5,9 триллиона долларов США к 2030 году. Эта цифра основана на растущих потребностях и приоритетах развивающихся стран в финансировании адаптации, смягчения последствий, справедливого перехода, потерь и ущерба.

От развитых стран требуют выделить не менее 5,9 трлн долларов США

Эксперты также призвали развитые страны не срывать климатические переговоры этого года обсуждениями по базе доноров. Вместо этого они должны придерживаться Конвенции ООН по климату и Парижского соглашения, которые возлагают ответственность за предоставление и руководство мобилизацией финансов для поддержки действий по борьбе с изменением климата на эти страны.

«Если новая цель по финансированию климата будет установлена на основе ограниченной политики сегодняшнего дня, мир не сможет ответить на климатический вызов», — сказал Искандер Эрзини Вернойт из Инициативы IMAL по климату и развитию.

Он подчеркнул, что обязательство должно выходить за рамки 100 миллиардов долларов США, обещанных в предыдущих соглашениях, и призвал ежегодно выделять более триллиона долларов на международное государственное финансирование для соответствия научным требованиям.

Позиция африканской делегации отражает более широкое разочарование текущей системой климатического финансирования, которая, по мнению многих, не отвечает реалиям, с которыми сталкиваются уязвимые страны.

Вопросы, поднятые на COP 28 в Дубае, пока остаются открытыми

Сэмсон Мбеве из South South North предостерег от использования рыночных займов, маскирующихся под климатическое финансирование, подчеркивая необходимость грантов, особенно для усилий по адаптации.

«Новая коллективная количественная цель (NCQG) должна избегать долговых инструментов, особенно тех, которые маскируются под климатическое финансирование, но при этом являются рыночными займами», — сказал Мбеве. «Развивающиеся страны остро нуждаются в грантах. Займы любого рода потребуют более высокой степени льготности».

Он утверждал, что поскольку многие развивающиеся страны уже обременены значительным долгом, большее «климатическое финансирование» может усугубить финансовые трудности, а не помочь: «Крайне важно, чтобы мы нашли способы поддержать действия по борьбе с изменением климата, не увеличивая долг. Нам также нужно помнить, что развитые страны несут ответственность за помощь тем, кто больше всего пострадал от изменения климата».

Ответы на эти вопросы будут искать в Баку на конференции COP29.

Отметим, что во время глобальной климатической конференции COP28, прошедшей в прошлом году в Дубае, была достигнута договоренность о выделении 1,1 триллиона долларов на борьбу с изменением климата в период с 2025 по 2030 годы. Однако вопросы о том, кем и в какой форме будут выделяться эти средства, а также об их источниках, остаются открытыми. Ответы на все эти вопросы будут искать в ноябре в Баку, на конференции COP29.

На днях стало известно, что арабские государства на конференции в Баку собираются требовать, чтобы 441 миллиард долларов из этой суммы был выделен развитыми индустриальными странами. Они считают, что ведущую роль в глобальном потеплении сыграли именно развитые страны, и, следовательно, именно они обязаны потратить больше средств на сокращение выбросов метана в атмосферу, чтобы вернуть их уровень к доиндустриальному состоянию. В этом отношении ожидается, что обсуждения в Баку будут весьма напряженными.

Однако, по мнению международных экспертов и специалистов, даже 1,1 триллиона долларов, согласованных в Дубае, недостаточно для борьбы с изменением климата. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), климатический кризис «слишком велик, слишком серьезен и слишком срочен, чтобы полагаться только на ресурсы государственных учреждений». По оценкам форума, развивающимся странам необходимо от 2 до 4 триллионов долларов США в год, чтобы предотвратить «катастрофические» последствия.

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