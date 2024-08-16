В Турции сделали пугающий прогноз

Около 1,5 млн домов Стамбула не являются сейсмостойкими, почти 600 тыс. из них могут быть разрушены при возможном сильном землетрясении. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

«Мы завершили анализ рисков в 39 районах Стамбула и пришли к выводу, что пятая часть жилого фонда в городе, или порядка 1,5 млн домов, не отвечают требованиям сейсмостойкости. В случае возможного землетрясения почти 600 тыс. домов могут быть разрушены в первые минуты», - цитируют турецкие СМИ министра.

По его словам, примерно 2,5 млн жителей 17-миллионного Стамбула проживают «в условиях очень серьезного риска».

«Мы полностью осознаем серьезность этой ситуации. Мы провели реновацию части из 1,5 млн домов, которые являются небезопасными. Мы повысили сейсмостойкость муниципальных зданий, включая образовательные и медицинские учреждения», - отметил Курум.

В Турции 17 августа вспоминают жертв землетрясения 1999 года в районе Мраморного моря магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., еще 45 тыс. пострадали. Ранее турецкие ученые неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула.