Турецкий «Стальной купол» против израильского «Железного купола»
В израильских СМИ широко обсуждается турецкий проект «Стальной купол». Данная система ПВО характеризуется как конкурент знаменитого израильского «Железного купола».
Израильский сайт Israel Defence пишет, что новая система, разработанная Турцией, будет включать многоуровневую защиту с использованием искусственного интеллекта. Отмечается, что «Стальной купол» является более развитой системой противовоздушной обороны по сравнению с существующими аналогами.
«Система будет оснащена искусственным интеллектом и предназначена для защиты всего воздушного пространства Турции от краткосрочных и долгосрочных угроз на различных высотах и диапазонах», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у Турции есть возможность в будущем экспортировать эту систему в арабские государства и страны Персидского залива.