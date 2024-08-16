Турецкий «Стальной купол» против израильского «Железного купола»

Израильский сайт Israel Defence пишет, что новая система, разработанная Турцией, будет включать многоуровневую защиту с использованием искусственного интеллекта. Отмечается, что «Стальной купол» является более развитой системой противовоздушной обороны по сравнению с существующими аналогами.

«Система будет оснащена искусственным интеллектом и предназначена для защиты всего воздушного пространства Турции от краткосрочных и долгосрочных угроз на различных высотах и диапазонах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у Турции есть возможность в будущем экспортировать эту систему в арабские государства и страны Персидского залива.