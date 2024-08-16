В Индии протесты и забастовка после зверского изнасилования и убийства врача

«Радио Свобода» пишет, что тело 31-летней Мумиты Дебнатх в полуобнаженном виде с окровавленными глазами, ртом и гениталиями нашли в аудитории 9 августа. Вскрытие показало, что перед убийством ее изнасиловали. Семья Дебнатх утверждает, что Мумита стала жертвой группового изнасилования. Однако пока арестовали одного человека – волонтера полиции Санджая Роя, на которого вышли, обнаружив возле тела его наушники. Он признался в преступлении, не выразив раскаяния. По решению суда дело передали федеральным следователям.

Участники митингов, которые прошли в пятницу, 16 августа, в Калькутте, Нью-Дели, Мумбаи и других индийских городах, требовали наказания для виновных и безопасных условий труда для женщин. Тысячи врачей и фельдшеров по всей стране отказались выходить на работу. Индийский профсоюз медиков призвал к «общенациональному отказу от услуг» в течение всей субботы, 17 августа.

Ужас по поводу жестокого убийства Мумиты Дебнатх выразили политические партии, актеры Болливуда и другие известные личности, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, – они также призвали наказать виновных. После предыдущих протестов, вызванных изнасилованием и убийством 23-летней студентки в 2012 году, наказание для насильников значительно ужесточили – вплоть до смертной казни.