Азербайджан, Испания и Канада…

Турецкий истребитель Hürjet преодолел еще один важный этап. Боевой самолет успешно совершил свой сотый испытательный полет.

Военно-воздушные силы Турции на первом этапе заказали четыре Hürjet. Согласно плану поставок, еще 12 самолетов будут переданы до конца 2028 года. Двигателями истребители обеспечит компания GE Aerospace. Уже подписан контракт на поставку 100 турбовентиляторных двигателей F404-GE-102.

К середине 2030-х годов планируется поставить 100 самолетов Hürjet для Военно-воздушных сил Турции и 300 — для международных клиентов. Среди потенциальных покупателей значатся Азербайджан и Испания.

Интересно, что Канада, отказавшаяся поставлять оптические камеры для беспилотников Bayraktar TB2 из-за операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана, также проявляет интерес к приобретению Hürjet.