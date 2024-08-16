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Иран отложил удар по Израилю?

американские СМИ
14:24 574

Иран пока не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, Иран откладывает удар, чтобы дать посредникам время для проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Разведка Израиля обнаружила, что Иран и их ливанские союзники из «Хезболлы» снизили уровень готовности своих ракетных войск. Собеседники NY Times при этом подчеркнули, что оценки ситуации быстро меняются.

Очередные раунды переговоров по Газе проходят в столице Катара Дохе 16 и 17 августа. В них принимают участие Катар, США, Израиль и Египет. Премьер-министр Катара Мохаммед Аль-Тани по итогам первого дня переговоров позвонил в Иран с просьбой воздержаться от эскалации, пишет NY Times. О чем конкретно договорились стороны, издание не уточняет.

Исмаил Хания был убит в Тегеране в ночь на 31 июля. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже через несколько часов приказал нанести по Израилю прямой удар в ответ на убийство Хании (официально об этом объявлено не было). В начале августа в Израиле сообщили, что через Венгрию получили от Ирана предупреждение о готовящейся атаке. Израиль после угроз Ирана привел войска в повышенную готовность.

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